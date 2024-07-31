المكتب الرئاسي يعرب عن القلق إزاء تمرير مشروعات قوانين البث

Photo : YONHAP News

أعرب المكتب الرئاسي الكوري عن قلقه إزاء تمرير البرلمان بقيادة المعارضة لجميع مشروعات القوانين الأربعة المثيرة للجدل المتعلقة بالبث، ملمحا إلى احتمال استخدام الرئيس "يون صوك يول" حق النقض ضد هذه المشروعات.وكشف مسؤول رئاسي عن هذا الموقف للصحفيين أمس الثلاثاء، قائلا إن مشروعات القوانين قد تم تمريرها دون إجماع مجتمعي واتفاق بين الحزبين.وأوضح المسؤول أن المكتب الرئاسي يعتقد أن مشروعات القوانين تتطلب إجماعا مجتمعيا نظرا لأنها تهدف إلى تغيير هيكل إدارة هيئات البث العامة وأن الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض يجب أن تتوصل إلى اتفاق بشأن مشروعات القوانين وابتكار تحسينات لها.وأضاف المسؤول أن الرئيس سيقرر بناء على هذه الآراء ما إذا كان سيستخدم حق النقض ضد مشروعات القوانين أم لا.