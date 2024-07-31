انخفاض الناتج الصناعي الكوري للشهر الثاني في يونيو

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انخفض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية لشهرين متتاليين خلال شهر يونيو الماضي، في حين انتعش الاستهلاك والاستثمار.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.1% في شهر يونيو مقارنة بما كان عليه في شهر مايو، ليصل إلى 113.1 نقطة. وقد انخفض المؤشر للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% في أبريل.وبالنسبة للفترة من أبريل إلى يونيو، انخفض الناتج الصناعي بنسبة 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مسجلا أول انخفاض ربع سنوي منذ ستة أرباع سنوية.وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 1% في يونيو مقارنة بشهر مايو، وهي أول زيادة منذ ثلاثة أشهر، كما انتعشت استثمارات المرافق لترتفع بنسبة 4.3% على أساس شهري في يونيو.