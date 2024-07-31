سام سونغ تحقق أرباحا تشغيلية في الربع الثاني من العام بأكثر من 15 ضعفا

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أعلنت شركة سام سونغ للإلكترونيات عن زيادة في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من هذا العام بأكثر من عشرة تريليونات وون، على خلفية ارتفاع الأسعار والطلب على أشباه الموصلات المدفوع بطفرة الذكاء الاصطناعي.وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء إنها سجلت 10.4 تريليون وون أرباحا تشغيلية في الفترة من أبريل إلى يونيو، بزيادة نسبتها 1462% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقد تجاوز هذا الأداء توقعات السوق، محققا زيادة بنسبة 1.5% عن الأرباح التشغيلية المتوقعة بقيمة 10.28 تريليون وون. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ سبعة أرباع سنوية التي يرتفع فيها الرقم الفصلي لشركة سام سونغ فوق مستوى عشرة تريليونات وون، منذ الربع الثالث من عام 2022.وبلغت قيمة المبيعات 74.68 تريليون وون خلال هذه الفترة، بزيادة نسبتها 23.4% مقارنة بالعام الماضي، مسجلة بذلك الربع الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه الرقم مستوى 70 تريليون وون. وقد سجلت الشركة صافي ربح بلغ 9.84 تريليون وون، بزيادة نسبتها 470% مقارنة بالعام الماضي.