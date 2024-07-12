الرئيس يون يرشح كيم مون سو لوزارة العمل ولي جين سوك لرئاسة لجنة الاتصالات

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قررالرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الأربعاء اختيار رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والعمالية "كيم مون سو" مرشحا لمنصب وزير التوظيف والعمل.وقال "جونغ جين صوك" كبير مساعدي الرئيس في مؤتمر صحفي اليوم إن المرشح لمنصب وزير العمل "كيم مون سو" قد مارس أنشطة استهدفت تحسين حقوق العمال ومصالحهم في مواقع العمل، وتحسين بيئة العمل.وأضاف أن "كيم" شغل منصبي حاكم مقاطعة كيونغ كي، ورئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والعمالية.ومن جانبه، أكد المرشح "كيم" أنه سيدعم الإصلاح العمالي الذي يسعى إليه الرئيس "يون صوك يول".من جهة ثانية، وافق الرئيس "يون" اليوم على تعيين "لي جين سوك" لرئاسة لجنة الاتصالات على الرغم من احتجاج أحزاب المعارضة.كما عين الرئيس "يون" نائب رئيس لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية "كيم تيه كيو" لخلافة نائب رئيس لجنة الاتصالات "لي سانغ مين" الذي استقال طواعية يوم الجمعة الماضي وسط محاولة المعارضة لعزله.