قاذفتا قنابل استراتيجيتان روسيتان تحلقان فوق البحر الشرقي

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قالت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء إن قاذفتيْ القنابل الاستراتيجيتين من طراز "توبوليف تو 95 إم إس" التابعتين للقوات الفضائية الروسية، قد حلقتا فوق المياه المحايدة في البحر الشرقي لمدة تزيد عن 10 ساعات.وأضافت أن مقاتلتين من طراز "سوخوي سو35 إس" و"سو30 إس إم" قد رافقتا قاذفتي القنابل، مشيرة إلى أن بعض المقاتلات من دول أخرى قد أقلعت في أثناء تحليق القاذفتين، دون توضيح هوية تلك المقاتلات.وأكدت الوزارة الروسية أن تحليق الطائرات الروسية تم مع الالتزام الصارم بالقوانين الدولية بشأن استخدام المجال الجوي.وأضافت أن الطائرات العسكرية الروسية تقوم بالتحليق بشكل منتظم فوق القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلنطي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.وكانت قاذفات القنابل الروسية "توبوليف تو 95 إم إس" قد حلقت فوق البحر الشرقي في شهريْ يناير وأبريل الماضيين.