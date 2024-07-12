الرئيس يون ينصح رئيس الحزب الحاكم بانخاذ موقف شامل

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قال المكتب الرئاسي اليوم الأربعاء إن الرئيس "يون صوك يول" نصح الرئيس الجديد لحزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" بأهمية تشكيل مجموعة أنصار له لممارسة الأنشطة السياسية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس "يون" لرئيس الحزب الحاكم "هان" في مكتبه أمس الثلاثاء، حيث شدد على أهمية إجراء المزيد من اللقاءات مع عدد أكبر من السياسيين، واحتضانهم ضمن مجموعة مؤيدين له.وحول إعادة تنظيم مناصب الحزب، ترك الرئيس "يون" جميع الأمور المتعلقة بها على عاتق رئيس الحزب "هان". وأعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن يقود "هان" الحزب الحاكم من خلال تقوية نقاط الضعف في الحزب، وتعزيز نظامه.ومن جانبه، قال رئيس الحزب الحاكم "هان" إنه سينفذ أعماله بشكل جيد كي لا يحدث أي قلق.وقد جرى هذا اللقاء أمس الثلاثاء ولمدة ساعة ونصف بحضور "جونغ جين صوك" كبير مساعدي الرئيس.