سيول وواشنطن توسعان نطاق التعاون لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن السلطات الدفاعية الكورية والأمريكية عقدت اجتماعا للجنة مكافحة أسلحة الدمار الشامل أمس الثلاثاء في سيول.ومثل الجانب الكوري في الاجتماع المدير العام لمكتب تخطيط السياسات في وزارة الدفاع "يون بونغ هي"، ببنما ترأس الجانبَ الأمريكي نائبُ مساعد وزير الدفاع للسياسات النووية ومكافحة أسلحة الدمار الشامل "ريتشارد جونسون".وأعرب الجانبان عن قلقهما من أن قدرات كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل عدم استقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، وبحثا سبل تعزيز قدراتهما المشتركة للتعامل مع التهديدات النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لدى كوريا الشمالية.كما اتفقا على توسيع نطاق تبادل المعلومات وتعزيز خبرات الوحدات ذات الصلة، من خلال برنامج التعاون للحد من التهديدات، وهو برنامج أمني أمريكي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الحليفة على مواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل.وحذر الجانبان من أن الانتشار غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل في المنطقة، بما في ذلك تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية ورسيا، يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.