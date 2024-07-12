كوريا تشهد انخفاضا في العائدات الضريبية بـ10 تريليونات وون خلال النصف الأول من العام

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كشف تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء عن أن قيمة الضرائب التي جمعتها هيئة الضرائب الوطنية الكورية خلال شهر يونيو الماضي قد بلغت 17.5 تريليون وون، بانخفاض مقداره 900 مليار وون مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن العائدات من ضرائب الشركات في يونيو شهدت انخفاضا بمقدار 700 مليار وون مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبذلك يكون إجمالي قيمة عائدات ضرائب الشركات في النصف الأول من هذا العام قد بلغ 30.7 تريليون وون، بانخفاض يزيد عن 16 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما شهدت العائدات من ضرائب الحيازة العقارية الشاملة في يونيو انخفاضا مقداره 400 مليار وون مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما شهدت العائدات من ضرائب الدخل من الفوائد انخفاضا أيضا بمقدار 100 مليار وون.أما العائدات من ضرائب القيمة المضافة في يونيو فسجل زيادة بمقدار 200 مليار وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن إجمالي العائدات الضريبية خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 168.6 تريليون وون، بانخفاض مقداره 10 تريليونات وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.