كوريا الجنوبية تدين الهجوم الصاروخي على مرتفعات الجولان

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أدانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الهجوم الصاروخي على ملعب لكرة القدم في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدره أمس الثلاثاء، إن الحكومة الكورية تدين الهجوم الصاروخي على قرية "مجدل شمس" الدرزية في مرتفعات الجولان، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلا، معربا عن خالص تعازي كوريا الجنوبية ومواساتها، حكومةً وشعبا، لأسر الضحايا.وأكد المتحدث أن الحكومة الكورية تدعو جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن ممارسة أي أعمال قد تتسبب في تصعيد التوتر في المنطقة.وقد اتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران بالمسؤولية عن تلك الضربة وتوعدتها بدفع ثمن باهظ جراء ذلك الهجوم.ومن جانبه، نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن الهجوم لم يستهدف ملعبا لكرة القدم.