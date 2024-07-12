كوريا الجنوبية تفوز بالميدالية الذهبية الثالثة على التوالي في المبارزة

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فازت كوريا الجنوبية بثالث ميدالية ذهبية أولمبية على التوالي في منافسات المبارزة بالسيف لفرق الرجال، ضمن أولمبياد باريس، اليوم الخميس بتوقيت كوريا، لتصبح ثاني دولة تفوز بثلاث ميداليات ذهبية على الأقل على التوالي في هذه المنافسات.وتغلب فريق المبارزة بالسيف للرجال، الذي يضم "أوه سانغ اوك" و"كو بون غيل" و"بارك سانغ وان" و"دو كيونغ دونغ"، وهو الفريق المصنف رقم 1 على مستوى العالم، على فريق المجر المصنف رقم 3، بنتيجة 45-41 في نهائي منافسات المبارزة بالسيف لفرق الرجال، التي أقيمت في "غران باليه" في باريس ليحرز الميدالية الذهبية.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد فازت بثلاث ميداليات ذهبية متتالية في هذه الرياضة، بعد أولمبياد لندن وطوكيو السابقتين.وفي الجولة الأولى، تعادل "بارك سانغ وان"، بعد مراجعة بالفيديو، ثم تقدم بنقطة إضافية، ثم سيطر "كو بون غيل" بمهارة على المباراة وفاز بالجولة.وسجل "دو كيونغ دونغ"، الذي دخل كبديل، 5 نقاط متتالية حيث تغلب على اللاعب المجري تماما.وأخيرا، نجح "أوه سانغ ووك" في إحراز النقطة الـ45 ليضمن الفوز للفريق الكوري.وكان "أوه سانغ اوك" قد فاز بأول ميدالية ذهبية للفريق الكوري في أولمبياد باريس في اليوم الأول من منافسات المبارزة. وبذلك أصبح أول رياضي كوري يفوز بميداليتين ذهبيتين في هذه الأولمبياد، وأول رياضي كوري في المبارزة يفوز بميداليتين ذهبيتين في تاريخ الأولمبياد.