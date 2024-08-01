المعارضة تدعو الرئيس يون لسحب ترشيحه لكيم مون سو وزيرا للعمل

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دعا معسكر المعارضة الرئيس "يون صوك يول" إلى التراجع فورا عن ترشيحه لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والعمالي "كيم مون سو" لمنصب وزير العمل.وفي مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء، وصف نواب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، في لجنة البيئة والعمل البرلمانية، ذلك الترشيح بأنه "أمر مشين".وندد نواب الحزب الديمقراطي بهذا الترشيح، قائلين إنه بمثابة تسليم الوزارة المكلفة بمعيشة الناس إلى يميني متطرف.واعترض النواب على التصريحات التي أدلى بها "كيم" في الماضي، بما في ذلك وصف الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، وهو أحد الاتحادين الرئيسيين لنقابات العمال في البلاد، بأنه عضو فيما يسمى بـ "فرقة المتعة" التابعة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال نواب المعارضة إنه يبدو أن حكومة "يون صوك يول" تعترف بأنها حكومة معادية للعمال ومعادية للوطن من خلال الترشيح الأخير.