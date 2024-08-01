توقعات بتجاوز عدد الإصابات بالملاريا في كوريا 500 حالة هذا العام

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من المتوقع أن يتجاوز عدد حالات الإصابة بالملاريا في كوريا الجنوبية 500 حالة بحلول نهاية هذا العام، مع زيادة العدوى بهذا المرض في موسم الصيف.ووفقا لبيانات صادرة عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء، تم الإبلاغ عن إجمالي 387 حالة إصابة بالملاريا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.وكان هذا الرقم أكبر من 211 حالة تم الإبلاغ عنها خلال نفس الفترة من عام 2022، وأقل من 460 حالة تم تسجيلها العام الماضي.ومن هذا العدد الإجمالي، تم الإبلاغ عن 333 حالة، أي بنسبة 86%، في منطقة العاصمة سيول.وتوقعت الوكالة أن تشهد البلاد أكثر من 100 حالة إضافية هذا الشهر والشهر القادم، ليتجاوز عدد الإصابات 500 حتى نهاية هذا العام.الجدير بالذكر أن الملاريا مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة، وينتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وقشعريرة، بالإضافة إلى أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.