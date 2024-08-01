أمين عام الحزب الحاكم يحث المسؤولين المعينين في الحزب على الاستقالة الجماعية

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دعا الأمين العام لحزب قوة الشعب الحاكم "سوه بوم سو" المسؤولين المعينين في الحزب إلى الاستقالة من مناصبهم.وقال "سوه" في تصريحات للصحفيين في مقر الحزب في "يوئيدو" في سيول أمس الأربعاء إنه بصفته الأمين العام للحزب يود أن يدعو إلى تقديم استقالات جماعية من قبل المسؤولين الذين يحق لرئيس الحزب تعيينهم، من أجل إحداث تغييرات جديدة بعد أن أصبح للحزب زعيم جديد.ويعتقد المراقبون أن "سوه" كان يلمح إلى استقالة كبير صانعي السياسات في الحزب "جونغ جوم سيغ"، الذي تم تعيينه في ظل قيادة الحزب السابقة ويعتبر مقربا من الرئيس "يون صوك يول".وردا على سؤال حول ما إذا كان قد ناقش تقديم مثل هذا الطلب مع رئيس الحزب "هان دونغ هون"، قال "سوه" إنه فعل ذلك.وبموجب دستور ولوائح الحزب، يمكن لرئيس الحزب تعيين أو إقالة أو تقديم توصيات المناصب العليا، بمن في ذلك الأمين العام وكبير صانعي السياسات وأحد أعضاء المجلس الأعلى للحزب.وقد تم تعيين "سوه" أمينا عاما للحزب يوم الاثنين الماضي.