لجنة الاتصالات الكورية تصوت على تعيين أعضاء مجالس إدارات هيئات البث العامة

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عقدت الهيئة المكلفة برقابة هيئات البث الحكومية جلسة عامة مغلقة أمس الأربعاء، حيث صوتت على اقتراحات توصي باختيار أعضاء مجالس إدارات هيئات البث العامة وتعيينهم.وجاء تصويت لجنة الاتصالات الكورية بعد حوالي 10 ساعات فقط من تعيين "لي جين سوك" و"كيم تيه كيو" في منصبي رئيسة هيئة الاتصالات الكورية ونائبها، على التوالي.واستمرت الجلسة المغلقة لمدة ساعتين تقريبا بدءا من الساعة الخامسة مساء، وحضرها "لي" و"كيم" فقط.وبعد ساعتين من الجلسة المغلقة، أعلنت لجنة الاتصالات الكورية أنها أوصت بسبعة مرشحين لمناصب مديري هيئة "كي بي إس"، الذين سيعينهم الرئيس "يون صوك يول".كما أوصت اللجنة أيضا بمديرين لمؤسسة الثقافة الإذاعية، وهي أكبر مساهم في "إم بي سي".