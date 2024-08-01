بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ويلمح إلى تخفيضها في سبتمبر

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أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي.وفي أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي استمر يومين، قال البنك المركزي الأمريكي في بيان أصدره أمس الأربعاء إنه قرر الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 5.25% و5.5%.وبذلك تستمر الفجوة بين سعر الفائدة الأمريكي وسعر الفائدة لدى البنك المركزي الكوري، بمقدار نقطتين مئويتين.لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ألمح إلى احتمال تخفيض سعر الفائدة في سبتمبر على أقرب تقدير، وسط تراجع التضخم وهدوء أسواق العمل، وقال إن التضخم قد تراجع خلال العام الماضي لكنه لا يزال "مرتفعا إلى حد ما"، وأشار إلى وجود "بعض التقدم" حوالي هدف التضخم البالغ 2%.كما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي إن تخفيض سعر الفائدة قد يكون مطروحا في الاجتماع القادم في سبتمبر.