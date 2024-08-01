النيابة تداهم شركتي تمون ووي ميك برايس ومقر إقامة الرئيس التنفيذي لشركة كيو تِن

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داهمت النيابة العامة الكورية عدة مواقع في إطار تحقيقاتها في تأخر معالجة المدفوعات في منصتيْ التجارة الإلكترونية "تمون" و"وي ميك برايس"، وهما شركتان تابعتان لمجموعة "كيو تِن"، ومقرها سنغافوره.وأرسل مكتب النيابة العامة في منطقة سيول المركزية أمس الأربعاء وكلاء النيابة والمحققين إلى مكاتب الشركتين بالإضافة إلى مقر إقامة الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيو 10" "كو يونغ بيه" في جنوب سيول.ويُشتبه في أن منصتي التسوق عبر الإنترنت حافظتا على العقود المبرمة مع البائعين وظلتا تبيعان منتجاتهم على المنصة، مع علمهما بصعوبة سداد المدفوعات بسبب أزمة السيولة.ويبحث وكلاء النيابة أيضا في مزاعم استخدام المديرين التنفيذيين في الشركتين للأموال التي كان ينبغي دفعها للبائعين، أو ردها للعملاء لأغراض أخرى، حيث سعوا إلى توسيع أعمالهم بدرجة مفرطة.وتقدر الحكومة أن المدفوعات المتأخرة تبلغ حوالي 210 مليارات وون، لكن المراقبين يقولون إن الرقم قد يصل إلى تريليون وون، إذا احتسبت أرقام شهري يونيو ويوليو أيضا.