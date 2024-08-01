زيادة الأجور المتأخرة بنسبة 27% لتتجاوز تريليون وون في النصف الأول من العام

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تجاوزت الأجور المتأخرة للعمال في كوريا الجنوبية مستوى تريليون وون في النصف الأول من هذا العام، وسط الركود في قطاع البناء والإنشاءات.ووفقا لما ذكرته وزارة العمل والتوظيف اليوم الخميس، وصلت قيمة الأجور المتأخرة إلى تريليون و43.6 مليار وون، أي ما يزيد قليلا عن 762 مليون دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مما يؤثر على أكثر من 150 ألف عامل.ويمثل هذا الرقم زيادة يمقدار 220 مليار وون، أي بنسبة 27%، مقارنة بالعام الماضي، كما يعد أكبر مبلغ للأجور المتأخرة في الستة أشهر الأولى من أي عام، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم المسجل في هذه الفترة تريليون وون.وقد سجل الرقم لكامل عام 2023 رقما قياسيا بلغ 1.78 تريليون وون، لكنه تجاوز بالفعل تريليون وون في النصف الأول من هذا العام.وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فقد يحل مبلغ الأجور المتأخرة لهذا العام محل الرقم القياسي للعام الماضي ويتجاوز تريليوني وون للمرة الأولى.