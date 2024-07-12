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الرياضة

كوريا تضمن الحصول على ميدالية فضية في كرة الريشة للفرق المختلطة

Write: 2024-08-01 14:37:47Update: 2024-08-01 15:07:12

كوريا تضمن الحصول على ميدالية فضية في كرة الريشة للفرق المختلطة

Photo : YONHAP News

تمكنت  كوريا  الجنوبية من  ضمان  الحصول على  ميدالية  فضية  في  كرة  الريشة  للفرق  المختلطة  في  أولمبياد  باريس  لعام  2024،  بعد  أن  فاز  الفريق الكوري  المكون  من  اللاعب  "صو سُنغ  جيه"  واللاعبة "تشيه  يو  جونغ"، والفريق  الآخر  المكون من  اللاعب  "كيم وان  هو"  واللاعبة "جونغ  نا  اون" في  المنافسات  الثمانية للفرق  المختلطة  في  رياضة  كرة  الريشة  التي  أقيمت  أمس  على  ملعب  "بور  دو  لا  شابل" في  العاصمة  الفرنسية باريس  ليتأهلا  معا  للمنافسات  قبل  النهائية. 
وبناء  على  جدول  المنافسات،  سيلتقي الفريقان  الكوريان  في  المباراة  قبل  النهائية  اليوم، ونتيجة  لتأهل  أحدهما للمباراة  النهائية،  ستحصل  كوريا على ميدالية  فضية  على  الأقل.
وكان  الفريق  الكوري المكون  من  "صو"  و"تشيه"  قد  فاز  على  فريق  هونغ  كونغ  بنتيجة 2  مقابل  لا  شيء،  ثم  فاز  الفريق الكوري  الآخر  المكون من  "كيم"  و"جونغ"  على  نظيره  الماليزي بنتيجة  2  مقابل  لا  شيء  أيضا.
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