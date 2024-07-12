كوريا تضمن الحصول على ميدالية فضية في كرة الريشة للفرق المختلطة

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تمكنت كوريا الجنوبية من ضمان الحصول على ميدالية فضية في كرة الريشة للفرق المختلطة في أولمبياد باريس لعام 2024، بعد أن فاز الفريق الكوري المكون من اللاعب "صو سُنغ جيه" واللاعبة "تشيه يو جونغ"، والفريق الآخر المكون من اللاعب "كيم وان هو" واللاعبة "جونغ نا اون" في المنافسات الثمانية للفرق المختلطة في رياضة كرة الريشة التي أقيمت أمس على ملعب "بور دو لا شابل" في العاصمة الفرنسية باريس ليتأهلا معا للمنافسات قبل النهائية.وبناء على جدول المنافسات، سيلتقي الفريقان الكوريان في المباراة قبل النهائية اليوم، ونتيجة لتأهل أحدهما للمباراة النهائية، ستحصل كوريا على ميدالية فضية على الأقل.وكان الفريق الكوري المكون من "صو" و"تشيه" قد فاز على فريق هونغ كونغ بنتيجة 2 مقابل لا شيء، ثم فاز الفريق الكوري الآخر المكون من "كيم" و"جونغ" على نظيره الماليزي بنتيجة 2 مقابل لا شيء أيضا.