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الثقافية

الكشف عن الجزء الثاني من مسلسل لعبة الحبار في أواخر ديسمبر

Write: 2024-08-01 14:38:23Update: 2024-08-01 15:10:45

الكشف عن الجزء الثاني من مسلسل لعبة الحبار في أواخر ديسمبر

Photo : YONHAP News

تقرر  عرض  الجزء  الثاني  من  المسلسل  الكوري "لعبة  الحبار"  على  منصة  نتفليكس في  أواخر  هذا  العام. 
وصرحت  شركة  "نتفليكس"  اليوم  بأنها  ستكشف  عن  الجزء  الثاني  من  للمسلسل  الكوري، الذي  ساهم  في  ارتفاع  شعبية  المسلسلات  الكورية عالميا،  يوم  26  من  ديسمبر القادم،  ثم  الجزء  الثالث  في  غضون  العام  القادم.
وأوضحت  نتفليكس  أن  الجزء  الثاني يصور  قصة  عودة  بطل  المسلسل "كي  هون"،  الذي  يلعب  دوره  الممثل  "لي جونغ  جيه"،  بعد  التخلي  عن  السفر  إلى  الولايات  المتحدة رغم  تحقيقه  فوزا  في  اللعبة.
وكان  الجزء  الأول  من  مسلسل  "لعبة  الحبار" قد  أحدث  ضجة  كبيرة  من  خلال  تسجيل  أكبر  عدد  من  ساعات  المشاهدة  في  تاريخ  نتفليكس، كما  حصل  المخرج الكوري  "هونغ  دونغ  هيوك"  به  على  جائزة  أفضل  مخرج  ضمن  جوائز  "إيمي"  الأمريكية، بينما  حصل  الممثل "لي"  على  جائزة  أفضل  ممثل.
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