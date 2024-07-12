سيول تخطط لتعزيز تدريبات أولجي للاستجابة لاستفزازات وتهديدات كورية الشمالية

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" إن الحكومة تخطط لتركيز تدريبات "أولجي" التي تستغرق 4 أيام بدءا من يوم الـ19 من أغسطس الجاري، على تعزيز المناورات الفعلية القادرة على الاستجابة المباشرة لاستفزازات وتهديدات كورية الشمالية.جاء ذلك في اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء أمس استعدادا لتدريبات "أولجي" لعام 2024، حيث أوضح أنه يتوجب على كوريا الجنوبية التأهب لمختلف التهديدات الأمنية التي قد تتحول إلى واقع.وقال هان إن كوريا الشمالية لم تتوقف عن ارتكاب استفزازات من خلال تطوير قدراتها النووية والصاروخية، كما أنها مستمرة في ارتكاب استفزازات غير قابلة للتسامح معها، بما في ذلك إطلاق البالونات المحملة بالقمامة وشن هجمات التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس".وأكد "هان" أن الحكومة ستسعى إلى إجراء تدريبات "أولجي" هذا العام بشكل مفاجئ دون تحديد موعد معين، من أجل حشد الموظفين الحكوميين للطوارئ، بعد أن كان يتم إجراؤها شكليا إلى حد ما، مع تعظيم الخبرات في تلك التدريبات لتحويل نظام الإدارة في الأوقات العادية إلى نظام أوقات الحرب.وسوف يتم أيضا تشغيل مركز حماية المواطنين من التهديدات النووية الكورية الشمالية وتعزيز تدريب الاستجابة للأزمات السيبرانية الناتجة عن شلل الشبكة الإلكترونية الحكومية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأمن لا يسمح بأي قدر من التساهل أو حدوث ثغرات، مؤكدا على ضرورة تحويل تلك التدريبات إلى فرصة ثمينة للتحقق من القدرة على الاستجابة للطوارئ.