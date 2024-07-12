وزارة الخارجية توصي الكوريين المقيمين في لبنان بالمغادرة

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أوصت وزارة خارجية كوريا الجنوبية المواطنين الكوريين المقيمين حاليا في الدول المدرجة في المستوى الثالث من تحذير السفر، بما في ذلك لبنان، بالمغادرة وإلغاء السفر إليها، بالتوازي مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك شن غارات جوية إسرائيلية على لبنان واغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في إيران.ووفقا للوزارة الكورية، ترأست "كانغ إين سون" النائبة الثانية لوزير الخارجية اجتماعا مشتركا في مقر الوزارة بعد ظهر أمس من أجل متابعة الأوضاع، حيث طلبت من مقر الوزارة والبعثات الدبلوماسية في مختلف الدول بأن توصي باستمرار بمغادرة الكوريين المقيمين في مناطق المستوى الثالث من تحذير السفر.كما ستوصي الوزارة المواطنين الراغبين في السفر إلى هذه البلدان بالإلغاء والتأجيل.يشار إلى أن المستوى الثالث من تحذير السفر يتم إصداره للدول التي قد تشكل الإقامة فيها تهديدات خطيرة لحياة وأمن الكوريين.وقد تم في هذا المستوى إدراج جميع الأراضي اللبنانية وبعض المناطق في إسرائيل وفلسطين.وأكدت كانغ على أهمية المراقبة عن كثب بشأن إمكانية حدوث تغييرات مفاجئة في الأوضاع في الشرق الأوسط، وشددت على ضرورة الحفاظ على نظام الاتصالات الدائمة بين مقر الوزارة والسفارات والقنصليات في الخارج.