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السياسية

وزارة الخارجية توصي الكوريين المقيمين في لبنان بالمغادرة

Write: 2024-08-01 14:40:03Update: 2024-08-01 15:08:51

وزارة الخارجية توصي الكوريين المقيمين في لبنان بالمغادرة

Photo : YONHAP News

أوصت  وزارة  خارجية كوريا  الجنوبية  المواطنين الكوريين  المقيمين  حاليا  في  الدول  المدرجة  في  المستوى  الثالث من  تحذير  السفر، بما  في  ذلك  لبنان،  بالمغادرة وإلغاء  السفر  إليها، بالتوازي  مع  تصاعد  التوتر  في  منطقة  الشرق  الأوسط،  بما  في  ذلك  شن  غارات  جوية  إسرائيلية على  لبنان  واغتيال زعيم  المكتب  السياسي لحركة  حماس  "إسماعيل هنية"  في  إيران. 
ووفقا  للوزارة  الكورية، ترأست  "كانغ  إين  سون"  النائبة الثانية  لوزير  الخارجية اجتماعا  مشتركا  في  مقر  الوزارة بعد  ظهر  أمس  من  أجل  متابعة  الأوضاع، حيث  طلبت  من  مقر  الوزارة والبعثات  الدبلوماسية  في  مختلف  الدول  بأن  توصي  باستمرار  بمغادرة الكوريين  المقيمين  في  مناطق  المستوى الثالث  من  تحذير  السفر.
كما  ستوصي  الوزارة المواطنين  الراغبين  في  السفر  إلى  هذه  البلدان بالإلغاء  والتأجيل.
يشار  إلى  أن  المستوى  الثالث من  تحذير  السفر  يتم  إصداره للدول  التي  قد  تشكل  الإقامة فيها  تهديدات  خطيرة  لحياة  وأمن  الكوريين.
وقد  تم  في  هذا  المستوى إدراج  جميع  الأراضي اللبنانية  وبعض  المناطق في  إسرائيل  وفلسطين.
وأكدت  كانغ  على  أهمية  المراقبة عن  كثب  بشأن  إمكانية  حدوث  تغييرات  مفاجئة في  الأوضاع  في  الشرق  الأوسط، وشددت  على  ضرورة  الحفاظ  على  نظام  الاتصالات الدائمة  بين  مقر  الوزارة  والسفارات والقنصليات  في  الخارج.
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