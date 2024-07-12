19.7% زيادة في الصادرات الكورية خلال شهر يوليو

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بلغت قيمة الصادرات الكورية خلال شهر يوليو الماضي 57 مليارا و490 مليون دولار، بزيادة نسبتها 13.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبذلك تكون الصادرات الكورية قد حققت زيادة مستمرة للشهر الحادي عشر على التوالي منذ أكتوبر من العام الماضي.ويرجع السبب الأكبر في ارتفاع قيمة الصادرات الكورية إلى ازدهار صناعة تكنولوجيا المعلومات التي تركز عليها كوريا.وبالنسبة للصادرات من أشباه الموصلات فقد زادت بأكثر من 50% خلال شهر يوليو بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت 11 مليارا و200 مليون دولار، لتسجل زيادة للشهر التاسع على التوالي. كما ظلت الصادرات الكورية من أجهزة الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية تحافظ على مستوى زيادة كبيرة.وبلغت قيمة الصادرات من الماكينات العادية 4 مليارات و900 مليون دولار لتسجل رقما قياسيا غير مسبوق على أساس أشهر يوليو، بينما سجلت الصادرات من المنتجات البترولية والبتروكيميائية زيادة برقمين.وحسب الدول، حققت الصادرات الكورية إلى الصين والولايات المتحدة على وجه الخصوص زيادة ملحوظة، حيث زادت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بحوالي 15% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ 11 مليارا و400 مليون دولار وهو أعلى رقم خلال الواحد والعشرين شهرا الأخيرة.كما زادت قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت 10 مليارات و200 مليون دولار، لتسجل رقما قياسيا على أساس أشهر يوليو.أما قيمة الوارادات الكورية فقد زادت بنسبة 10.5% لتبلغ 53 مليارا و880 مليون دولار. ويرجع السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة الواردات من الطاقة مثل النفط والغاز بحوالي 12%.وبهذا يكون الحساب الجاري لكوريا الجنوبية قد سجل فائضا بقيمة 3 مليارات و600 مليون دولار، وهو فائض للشهر الرابع عشر على التوالي.