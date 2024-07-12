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الدولية

عريضة من مواطني برلين للإبقاء على تمثال للاسترقاق الجنسي

Write: 2024-08-01 14:40:59Update: 2024-08-01 15:09:27

عريضة من مواطني برلين للإبقاء على تمثال للاسترقاق الجنسي

Photo : YONHAP News

قدم  حوالي  ألفين  من  مواطني العاصمة  الألمانية  برلين  عريضة  خاصة  للمطالبة  بالإبقاء على  تمثال  "فتاة السلام"  الذي  يرمز  للاسترقاق  الجنسي الذي  مارسته  اليابان في  زمن  الحرب  ضد  سيدات  من  عدد  من  الدول  الآسيوية،  من  بينها  كوريا. 
جاء  ذلك  قيما  يتعرض  هذا  النصب  التذكاري لخطر  الإزالة  من  موقعه.
وتقدم "الاتحاد  الكوري"،  وهو  منظمة  للكوريين المقيمين  في  ألمانيا، بعريضة  خاصة  حصلت  على  توقيع  ألفين  و216  مواطنا  في  منطقة  "مييه"  في  العاصمة  الألمانية "برلين"،  والتي  يوجد  فيها  التمثال.
وأكد المواطنون  الذين  شاركوا في  التوقيع  على  العريضة  على  ضرورة  الإبقاء على  التمثال  بشكل  دائم  باعتباره مكانا  للذكرى  والتعلم بشأن  العنف  الجنسي والاستعمار.
ووفقا للوائح  ذات  الصلة، يتوجب  على  إدارة  منطقة  "ميته"  ومجلس  المنطقة  التعامل مع  القضايا  المحلية كموضوع  رسمي  في  جدول  أعمالهما، إذا  تم  تقديم  التماس  من  أكثر  من  1000  من  السكان.
وقد  تم  إنشاء  تمثال  "فتاة السلام"  في  برلين  في  سبتمبر من  عام  2020،  إلا  أن  اليابان  اعترضت على  ذلك،  وبالتالي أمرت  إدارة  المنطقة الألمانية  بإزالته،  لكن  "الاتحاد  الكوري" تقدم  من  جانبه  بطلب  إلى  المحكمة  لتعليق ذلك  الأمر  مؤقتا، وظلت  مسألة  إزالته معلقة  حتى  الآن.
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