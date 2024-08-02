2.6% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر يوليو

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استقرت نسبة التضخم في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الماضي، للشهر الرابع على التوالي، في حدود 2.6%.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكورية اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلك سجل 114.13 نقطة في يوليو، بزيادة 2.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.وظل معدل التضخم في نطاق 2% منذ أبريل، بعد أن ارتفع فوق مستوى 3% ليصل إلى 3.1% في فبراير ومارس.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والثروة الحيوانية والسمكية بنسبة 5.5% في يوليو، حيث ارتفعت أسعار التفاح بحوالي 40% والكمثرى بأكثر من 150%.كما ارتفعت أسعار المنتجات البترولية أيضا بنسبة 8.4% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة في 21 شهرا منذ أكتوبر 2022.وارتفعت نسبة التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 2.1% في يوليو مقارنة بالعام السابق.