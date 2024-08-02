لجنة التجارة العادلة تبدأ في وضع تدابير مضادة لتعثر تيمون ووي ميك برايس

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اجتمعت لجنة التجارة العادلة مع مشغلي السوق المفتوحة لمناقشة التحسينات في النظام وسبل منع وقوع حوادث تأخير الدفع مرة أخرى، مثل تلك التي حدثت من منصتي "تيمون" و"وي ميك برايس".وخلال الاجتماع الذي عُقد أمس الخميس في مجمع سيول الحكومي، تفقدت لجنة التجارة العادلة حالة تسوية المدفوعات لثمانٍ من الشركات الكبرى ذات الصلة في السوق المفتوحة، واستمعت إلى آرائها بشأن التدابير اللازمة لتحسين النظام، كما تمت مناقشة سبل تحسين دورة تسوية مدفوعات المبيعات وطرق إدارة مدفوعات المبيعات.وأكد "نام دونغ إيل" المسؤول في لجنة التجارة العادلة، على أن مشكلة "تيمون" و"وي ميك برايس" الأخيرة قد تسببت في أضرار كبيرة للبائعين والمستهلكين، ودعا شركات السوق المفتوحة إلى اتخاذ تدابير خاصة لإدارة مدفوعات المبيعات دون تعطيل.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس لجنة التجارة العادلة "هان كي جونغ" إن اللجنة ستبحث جاهدة في سن تشريع لدورة التسوية من أجل منع تأخير الدفع للبائعين.