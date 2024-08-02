توقعات بخسائر كبيرة في الأرواح في كوريا الشمالية بسبب فيضان نهر أمروك

قالت وزارة التوحيد في سيول إنه من المرجح أن تكون كوريا الشمالية قد تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح بسبب فيضان نهر "أمروك" الأخير.وكشف مسؤول في الوزارة عن هذا التقييم للصحفيين أمس الخميس، موضحا أن الحكومة لا تزال تحاول تحديد حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة.وقال المسؤول إن تحليل الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية الكورية الجنوبية أظهرت حدوث فيضانات في جزيرة "وي هوا" بأكملها، وكذلك بلدة "أوي جو" ومدينة "مان بو" في مقاطعة "تشا كانغ".وأشار المسؤول إلى أن يوم الاثنين شهد المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اجتماعا طارئا موسعا للمكتب السياسي العام بشأن الفيضانات، والمرة الثانية التي يعقد فيها مثل هذا الاجتماع ويتبنى قرارات مكتوبة منذ توليه السلطة.وكانت المرة الأولى التي عقد فيها مثل هذا الاجتماع في يوليو 2020 لمناقشة جائحة كورونا.