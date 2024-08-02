تنقيح كتاب تعليمي عسكري حول وصفه جزر دوكدو بأنها منطقة متنازع عليها

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أصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية نسخة منقحة من كتابها التعليمي حول "تعليم القوة النفسية الأساسية"، والذي تعرض لانتقادات سابقة بسبب وصفه لجزر "دوكدو" بأنها "منطقة متنازع عليها".وأعلنت الوزارة أمس الخميس أنها أكملت عملية مراجعة شاملة للكتاب التعليمي من أجل تصحيح وصف الجزر الكورية.وأكدت الوزارة أن الجزء الذي تم فيه وصف "دوكدو" بأنها "منطقة متنازع عليها" قد تم حذفه واستبداله بموقف الحكومة بأن "دوكدو" هي أرض كورية جنوبية أصيلة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي نزاع إقليمي حول هذه القضية، كما سلط الضوء على إرادة الجيش لحمايتها. وبالإضافة إلى ذلك، تم تضمين "دوكدو" في الخرائط باستخدام الأطلس الوطني لكوريا الجنوبية الذي نشره المعهد الوطني للمعلومات الجغرافية، بعد أن كانت خارج الخرائط في السابق.وفيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا واليابان، جاء في الكتاب التعليمي المنقح أن الحكومة الكورية ستتعامل بحزم وصرامة مع القادة السياسيين في اليابان فيما يتعلق بتشويه التاريخ والادعاءات الإقليمية الزائفة بشأن "دوكدو"، بالإضافة إلى السطر الوارد فقط في الكتاب قبل التعديل والذي ذكر أن البلدين "يهدفان إلى تطوير التعاون والمشاركة المستقبلية التي تتماشى مع المصالح والقيم المشتركة".