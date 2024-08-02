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الدولية

اليونيسيف تقدم دعما طبيا بقيمة 1.61 مليون دولار لكوريا الشمالية

Write: 2024-08-02 12:41:16Update: 2024-08-02 13:37:40

اليونيسيف تقدم دعما طبيا بقيمة 1.61 مليون دولار لكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قدمت منظمة اليونيسيف مساعدات طبية لكوريا الشمالية بقيمة 1.61 مليون دولار، بما في ذلك معدات للمستشفيات وأدوية، خلال النصف الأول من هذا العام.
وطبقا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، تم تقديم لقاحات تكفي لتطعيم أكثر من 600 ألف طفل و250 ألف امرأة حامل، إلى كوريا الشمالية، خلال النصف الأول من هذا العام.
وكانت اليونيسيف قد قالت في شهر يونيو الماضي إنها قدمت لكوريا الشمالية لقاحات للوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية والتيتانوس والدفتيريا والسل والتهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال.
كما قالت المنظمة إنه تم تسليم فيتامين إيه، وطارد للحشرات، ومكملات غذائية دقيقية، إلى كوريا الشمالية، وتم توزيعها على الأطفال والنساء الحوامل بالتزامن مع يوم صحة الأطفال في كوريا الشمالة، الذي صادف العشرين من شهر مايو الماضي.
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