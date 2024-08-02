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الاقتصادية

مؤشر كوسبي يقل عن 2700 نقطة لأول مرة منذ حوالي شهرين

Write: 2024-08-02 12:44:07Update: 2024-08-02 14:22:11

مؤشر كوسبي يقل عن 2700 نقطة لأول مرة منذ حوالي شهرين

Photo : YONHAP News

انخفض مؤشر البورصة الكورية الرئيسي، "كوسبي"، إلى ما دون مستوى 2700 نقطة بسبب التراجع الحاد الذي شهدته سوق الأسهم في الولايات المتحدة أمس الخميس، نتيجة للمخاوف من احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود.
وبلغ مؤشر كوسبي 2687.9 نقطة حتى الساعة الثانية عشرة و23 دقيقة من بعد ظهر اليوم الجمعة، بانخفاض نسبته 3.26% مقارنة بيوم أمس.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها مؤشر كوسبي عن مستوى 2700 نقطة منذ يوم العاشر من شهر يونيو الماضي.
كما شهد مؤشر كوسداك التكنولوجي انخفاضا أيضا بنسبة 3.63% مقارنة بأمس، ليصل إلى 366.71 نقطة.
وقد جاء ذلك بعد أن انخفض مؤشر داو جونز الأمريكي أمس الخميس بنسبة 1.21% مقارنة باليوم الأسبق، فيما انخفض مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 2.3%.
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