عمال سام سونغ ينهون الإضراب ويعودون للعمل الأسبوع القادم

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قررت نقابة عمال شركة "سام سونغ" للإلكترونيات العودة إلى العمل يوم الاثنين االقادم، منهية إضرابها عن العمل، وذلك بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بين إدارة الشركة ونقابة العمال بشأن الأجور يوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو الماضي.ووجه رئيس النقابة "سون او موك" تعليمات لأعضاء النقابة مساء أمس الخميس عبر بث على يوتيوب على الهواء، للعودة للعمل يوم الاثنين القادم.وقالت نقابة العمال إن قرارها بالعودة إلى العمل يهدف إلى تقليل الخسائر المادية التي سيتعرض لها أعضاؤها بسبب الإضراب المطول، كما يهدف إلى تحويل الإضراب العام إلى إضراب جزئي مفاجئ، وكفاح من خلال الامتثال للقانون.وقد جرت المفاوضات بين إدارة شركة "سام سونغ" للإلكترونيات ونقابة عمالها خلال الفترة من التاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من شهر يوليو الماضي بشأن الأجور، لكنها انتهت بالفشل دون التوصل إلى اتفاق.