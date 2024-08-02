البنك الدولي يؤكد أن كوريا الجنوبية مثال بارز على النمو الاقتصادي

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أصدر البنك الدولي أمس الخيمس تقريره حول التنمية على مستوى العالم في عام 2024، حيث سلط الضوء على النمو الاقتصادي الذي حققته كوريا الجنوبية.وركز التقرير على خريطة طريق شاملة لمساعدة البلدان النامية على الإفلات من فخ الدخل المتوسط، مشيدا بنجاح كوريا الجنوبية في تحقيق نمو اقتصادي متغلبة على تلك العقبات.أشار التقرير إلى نصيب الفرد في كوريا الجنوبية من الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ في العام الماضي 33 ألف دولار، بعد أن كان 1200 دولار فقط في عام 1960.ووصف التقرير كوريا الجنوبية بأنها مثال يحتذى في النمو يتوجب على جميع الدول النامية أن تتبعه.وقال التقرير إن كوريا الجنوبية تعد أيضا مثالا بارزا على نجاح الاستراتيجية ثلاثية المحاور، المتمثلة في: الاستثمار، وجذب التكنولوجيا، والابتكار.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية نجحت في تعزيز المنافسة بين الشركات، من خلال تجنب التواطؤ بينها وتركيز قوة السيطرة على الشركات الكبرى، كما قدمت دعما ضريبيا للاستثمار في التكنولوجيا.