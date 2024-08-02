13.9 % ارتفاعا في صادرات كوريا الجنوبية في يوليو

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ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 13.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 57 مليارا و490 مليون دولار، مسجلة بذلك زيادة للشهر العاشر على التوالي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب العالمي على منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث بلغت قيمة الصادرات الكورية من أشباه الموصلات خلال شهر يوليو 11.2 مليار دولار، بزيادة أكثر من 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة للشهر التاسع على التوالي.كما بلغت قيمة صادرات الآلات في يوليو 4.9 مليار دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا على أساس أشهر يوليو، بينما شهدت صادرات المنتجات النفطية والبيتروكيميائية زيادة بنسبة أكثر من 10%.وحسب الدول، بلغت قيمة صادرات كوريا للصين 11.4 مليار دولار في يوليو، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ 21 شهرا، فيما زادت قيمة صادرات كوريا للولايات المتحدة بنسبة 9.3%، لتصل إلى 10.2 مليار دولار.أما قيمة الواردات فبلغت 53 مليارا و880 مليون دولار في يوليو، بزيادة نسبتها 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري يبلغ 3.6 مليار دولار.