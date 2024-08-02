شين يو بين تصل إلى نصف نهائي في تنس الطاولة

Photo : YONHAP News

تأهلت شين يو بين إلى الدور نصف النهائي في منافسات تنس الطاولة الفردي للسيدات في أولمبياد باريس.تغلبت شين على ميو هيرانو من اليابان بنتيجة 4-3 في ربع النهائي يوم أمس الخميس في جنوب باريس أرينا 4. إنها المرة الأولى منذ 20 عامًا التي يصل فيها رياضي من كوريا الجنوبية إلى المراكز الأربعة الأولى في تنس الطاولة الفردي في الأولمبياد.ستواجه شين، التي فازت بالميدالية البرونزية في الزوجي المختلط يوم الثلاثاء، تشين مينج من الصين في الدور نصف النهائي بعد ظهر اليوم الجمعة.في الملاكمة، وصلت إيم آي جي إلى الدور نصف النهائي في حدث 54 كيلوغرام للسيدات بعد إقصاء يني أرياس من كولومبيا بقرار 3-2. ستتنافس إيم ضد هاتيس أكباس من تركيا في الدور نصف النهائي يوم الأحد.لا توجد مباراة ميدالية برونزية في الملاكمة الأولمبية، ويتم منح الخاسرين في الدور نصف النهائي ميداليتين برونزيتين. وبذلك تصبح إيم أول كورية جنوبية تفوز بميدالية أولمبية في الملاكمة منذ 12 عاما، وأول كورية جنوبية على الإطلاق تحصل على ميدالية في الملاكمة النسائية.