كوريا الجنوبية تفوز بالميدالية الذهبية في الرماية بالأسهم للفرق المختلطة

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فاز الراميان الكوريان الجنوبيان "ليم سي هيون" و"كيم وو جين" بالميدالية الذهبية في الرماية بالأسهم للفرق المختلطة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.واستطاع الثنائي الدفاع عن لقب كوريا الجنوبية بفوزهما على الثنائي الألماني "ميشيل كروبن" و"فلوريان أونروه" بنتيجة 6-0 في "ليزانفاليد" في باريس أمس الجمعة. وفازت الولايات المتحدة بالميدالية البرونزية.وقد ظهرت منافسات الفرق المختلطة في الرماية بالأسهم لأول مرة في دورة ألعاب طوكيو 2020، حيث فاز الثنائي الكوري الجنوبي "آن سان" و"كيم جي ديوك" بالميدالية الذهبية.وبفوز يوم الجمعة، أصبح "ليم" و"كيم" أول فريق كوري جنوبي يفوز بميداليتين ذهبيتين في باريس. وقد فاز الرماة الكوريون الجنوبيون بثلاث ميداليات ذهبية حتى الآن، مكتسحين منافسات الفرق.