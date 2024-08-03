كوريا يفوز بالميداليتين الفضية والبرونزية في الجودو

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فاز "كيم مين جونغ" بالميدالية الفضية في فئة الوزن الثقيل في الجودو للرجال في أولمبياد باريس أمس الجمعة، بعد هزيمته أمام الأسطورة الفرنسي "تيدي رينير" في المباراة النهائية.وخسر "كيم" أمام "رينر" في نهائي وزن 100 كيلوغرام فأكثر للرجال في صالة "شامب دو مارس" في باريس. وقد فاز "رينر" بثالث ميدالية ذهبية أولمبية له قبل 16 ثانية من نهاية النزال الذي استمر 4 دقائق.كما فازت "كيم ها يون" بالميدالية البرونزية في الجودو للسيدات، بعد أن مرت بمسيرة صعبة في المنافسات.وتغلبت "كيم"، المصنفة رقم 4 عالميا في وزن 78 كيلوغراما فأكثر للسيدات، على التركية "كايرا أوزدمير"، المصنفة رقم 3، في مسابقة الميدالية البرونزية في صالة "شامب دو مارس" في باريس.وكانت "كيم" قد خسرت في وقت سابق في الدور ربع النهائي، لكنها فازت بعد ذلك في جولات الإعادة لتصل إلى إحدى مباراتي الميدالية البرونزية.ثم تغلبت "كيم" على "أوزدمير" قرب نهاية المباراة التي استمرت 4 دقائق.