الرامية يانغ جي إين تفوز بالميدالية الذهبية في بالرماية بالمسدس

Photo : YONHAP News

فازت الرامية الكورية الجنوبية "يانغ جي إين" بالميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بالمسدس لمسافة 25 مترا للسيدات في أولمبياد باريس 2024.وتغلبت "يانغ" على الفرنسية "كاميل جيدرجيوسكي" في رميات الترجيح في المسابقة النهائية التي أقيمت في مركز "شاتورو" للرماية اليوم السبت، لتصبح الثالثة من فريق الرماية الكوري في الفوز بميدالية ذهبية. وفازت بالميدالية البرونزية الرامية المجرية "فيرونيكا ميجور".وبفوز "يانغ"، فازت كوريا الجنوبية بما مجموعه 5 ميداليات، وهي 3 ذهبيات وفضيتان، وهو أفضل أداء أولمبي منذ دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.واعتبارا من 3 أغسطس، تحتل كوريا الجنوبية المركز السادس في إجمالي عدد الميداليات، حيث حصلت على 8 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.