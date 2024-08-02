إيم سي هيون تفوز بالميدالية الذهبية في الرماية بالأسهم وتحرز الميدالية الذهبية الثالثة لها

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فازت "إيم سي هيون" بالميدالية الذهبية في منافسات الرماية بالأسهم الفردية للسيدات في أولمبياد باريس اليوم السبت، متفوقة على زميلتها الكورية الجنوبية "نام سو هيون"، لتصبح أول لاعبة كورية جنوبية تحرز 3 ميداليات ذهبية في فرنسا.وخسرت الرامية الكورية الجنوبية الثالثة "جيون هون يونغ" أمام الفرنسية "ليزا باربلين" في مباراة الميدالية البرونزية، بعد هزيمتها أمام "إيم" في الدور قبل النهائي.وحال ذلك دون اكتساح كوريا الجنوبية لمنصة التتويج الأولمبية للمرة الثالثة في منافسات الرماية بالأسهم الفردية للسيدات.وبذلك أثبتت "إيم"، التي فازت بثلاث ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في "هانغتشو" العام الماضي، أنها أقوى رامية في العالم بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية في هذه الألعاب الأولمبية أيضا.وهذه هي المرة الخامسة التي تفوز فيها كوريا الجنوبية بالميداليات الذهبية والفضية في الأحداث الأولمبية الفردية للرماية، بعد سيول في عام 1988، وبرشلونة في عام 1992، وسيدني في عام 2000، وأثينا في عام 2004.