كوريا الجنوبية تحصل على أول ميدالية فضية لفرق السيدات في المبارزة بالسيف

Photo : YONHAP News

فاز الفريق الكوري للسيدات في المبارزة بالسيف، الذي يضم "يون جي سو" و"جيون ها يونغ" و"تشيه سي بين" و"جيون يون هبه"، بالميدالية الفضية في المباراة النهائية لفرق السيدات في أولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في القصر الكبير في باريس، حيث خسر أمام أوكرانيا بنتيجة 42-45.وتُعد الميدالية الفضية في منافسات فرق السيدات في المبارزة بالسيف أفضل أداء على الإطلاق، بعد أن فازت كوريا الجنوبية بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو السابقة.يذكر أن أوكرانيا هي إحدى أكبر القوى النسائية في منافسات المبارزة بالسيف للسيدات، حيث فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008، والميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.وأحرزت أوكرانيا، التي تخوض حربا مع روسيا منذ أكثر من عامين، أول ميدالية ذهبية لها في أولمبياد باريس بعد فوزها اليوم.من ناحية أخرى فازت كوريا الجنوبية بميدالية برونزية في الجودو في منافسات الفرق المختلطة في أولمبياد باريس.وقد تم تقديم مسابقة الفرق المختلطة لأول مرة في دورة ألعاب طوكيو 2020، حيث يشارك فيها 3 رجال (73، و90، وأكثر من 90 كيلوغراما) و3 سيدات (57، و70، وأكثر من 70 كيلوغراما)، ويفوز بالحدث أول فريق ينتصر في 4 مباريات.وبذلك حصلت كوريا الجنوبية على ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية في منافسات الجودو المختلفة.