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الرياضة

كوريا الجنوبية تفوز بجميع الميداليات الذهبية الخمس في الرماية بالسهم

Write: 2024-08-04 22:33:20Update: 2024-08-04 22:39:06

كوريا الجنوبية تفوز بجميع الميداليات الذهبية الخمس في الرماية بالسهم

Photo : YONHAP News

فازت كوريا الجنوبية بجميع الميداليات الذهبية الأولمبية الخمس الممنوحة في الرماية بالسهم لأول مرة.
وفاز "كيم وو جين" بالميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بالسهم الفردية للرجال في أولمبياد باريس اليوم الأحد، بعد فوزه على "برادي إليسون" من الولايات المتحدة بنتيجة 6-5.
وتغلب "كيم" على "برادي إليسون" من الولايات المتحدة في رميات الترجيح في المباراة النهائية في "ليزانفاليد" في باريس، وأصبح ثاني لاعب كوري جنوبي يفوز بـ 3 ميداليات ذهبية في الأولمبياد الجارية، لينضم إلى زميلته "ليم سي هيون".
وفاز "كيم" من قبل بالميدالية الذهبية في باريس في منافسات الفرق للرجال والفرق المختلطة، بينما فازت "ليم" أيضا بالميدالية الذهبية لفرق السيدات والفرق المختلطة والمنافسات الفردية للسيدات.
بفضل ميدالية كيم الذهبية، حصدت كوريا الجنوبية جميع الميداليات الذهبية الخمس في الرماية لأول مرة.

كما حصل لي وو سوك على الميدالية البرونزية في منافسات الفردي للرجال ليحصد ميداليته الثانية في باريس.
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