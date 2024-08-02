كوريا تفوز بجميع الميداليات الذهبية الخمس في منافسات الرماية بالسهم

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فازت كوريا الجنوبية لأول مرة بجميع الميداليات الذهبية الأولمبية الخمس في منافسات الرماية بالسهم، حيث فاز اللاعب "كيم او جين" بالميدالية الذهبية في المسابقات الفردية للرجال في أولمبياد باريس أمس الأحد، على منافسه الأمريكي "برادي إليسون" بنتيجة 6 مقابل 5.وتغلب "كيم" على "إليسون" في رميات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت في "ليزنفاليد" في باريس، وأصبح ثاني لاعب كوري جنوبي يفوز بـ3 ميداليات ذهبية في الأولمبياد الجارية حاليا، لينضم إلى زميلته "إيم سي هيون".وكان "كيم" قد فاز من قبل بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس في منافسات الفرق للرجال والفرق المختلطة، بينما فازت "إيم" أيضا بالميدالية الذهبية لفرق السيدات والفرق المختلطة والمنافسات الفردية للسيدات.وبفضل ميدالية كيم الذهبية، تكون كوريا الجنوبية قد حصلت على جميع الميداليات الذهبية الخمس في الرماية لأول مرة.كما حصل اللاعب "لي او سوك" على الميدالية البرونزية في المنافسات الفردية للرجال، وهي الميدالية الثانية له في أولمبياد باريس.وفي منافسات الملاكمة، خسرت اللاعبة الكورية "إيم ايه جي" أمام منافستها التركية "هاتيس أكباش" بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لفئة 54 كيلوغرام للسيدات، لتفشل في التقدم إلى النهائيات، وتحصل على الميدالية البرونزية، لكنها أصبحت أول ملاكمة كورية تفوز بميدالية أولمبية.وبذلك يكون الفريق الكوري قد أضاف ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين في الرماية والملاكمة خلال يوم أمس الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الميداليات التي أحرزتها كوريا الجنوبية حتى الآن في أولمبياد باريس إلى 24 ميدالية: 10 ذهبيات، و7 فضيات، و7 برونزيات.وبذلك أيضا يكون عدد الميداليات الذهبية وإجمالي عدد الميداليات التي أحرزتها كوريا حتى الآن قد تجاوز بالفعل ما أحرزته خلال دورة طوكيو لعام 2021، حيث بلغ إجمالي عدد الميداليات الكورية حينذاك 20 ميدالية: منها 6 ذهبيات، و4 فضيات، و10 برونزيات، وكذلك دورة ريو لعام 2016، عندما أحرزت 21 ميدالية: منها 9 ذهبيات، و3 فضيات، و9 برونزيات.