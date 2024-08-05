صادرات كوريا من الكيمتشي تحقق أعلى مستوى على الإطلاق في النصف الأول

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بلغت صادرات كوريا الجنوبية من الكيمتشي أعلى مستوياتها على الإطلاق في النصف الأول من هذا العام وسط الشعبية المتزايدة للطعام الكوري في جميع أنحاء العالم.ووفقا للمؤسسة الكورية للمنتجات الزراعية وتجارة الأغذية أمس الأحد، وصل حجم الشحنات الصادرة من الطبق الكوري الرئيسي "كيمتشي" إلى رقم قياسي بلغ 23 ألفا و900 طن خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.وقد زاد رقم النصف الأول بشكل مضطرد على مدى العقد الماضي، حيث تضاعف من 15 ألفا و500 طن في عام 2015. وتعد الولايات المتحدة والدول الأوربية أكبر أسواق الكيمتشي الكوري، حيث قفزت صادرات الكيمتشي الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 6600 طن في النصف الأول، بينما ارتفعت الشحنات إلى هولندا بنسبة 37%، وبريطانيا 65%، وكندا 41%، خلال نفس الفترة.وقال خبراء صناعة الأغذية إن صادرات الكيمتشي الكوري تنمو مع زيادة الطلب على الطعام الصحي في الولايات المتحدة وأوربا وسط الشعبية المتزايدة للمحتويات الترفيهية الكورية في جميع أنحاء العالم.