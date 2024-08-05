65% من المواطنين الكوريين يعتقدون أن المجتمع غير عادل

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اتضح من استطلاع حديث للرأي أن اثنين من بين كل ثلاثة مواطنين كوريين جنوبيين يعتقدون أن المجتمع الكوري "مجتمع غير عادل".ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد كوريا للصحة والشؤون الاجتماعية التابع للحكومة، وأصدر نتائجه في تقرير أمس الأحد، أجاب 65.1% مما يقرب من أربعة آلاف شخص، بأنهم يعتبرون المجتمع الكوري "مجتمعا غير عادل".وقال حوالي 35% إنهم يعتبرون المجتمع عادلا بشكل عام. وقد تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين يونيو وأغسطس من العام الماضي على ثلاثة آلاف و950 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 و75 عاما. وقال غالبية المشاركين إنهم لا يثقون في نزاهة القضاء والأنظمة الإدارية، فضلا عن تقييم أداء الشركات ومراجعة الترقيات.أما عن أسباب الظلم، فقد أرجعها 37% منهم إلى الفساد والمخالفات من قبل الأشخاص المتميزين، بينما ألقى 26% باللوم على المنافسة المفرطة، وذكر 15% عدم وجود نظام تقييم عادل.وكان تصور المجتمع الذي يفتقر إلى العدالة أقوى بين الأشخاص في منتصف العمر بنسبة 67.9%، مقارنة بنسبة بلغت 62.1% بين الشباب.وقال 46% من الشباب إنهم يتعرضون للتمييز في المجتمع الكوري.