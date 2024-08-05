الحكومة تنصح المزارعين بالتوقف عن العمل خلال الساعات الأكثر حرارة

وسط تحذيرات متعددة صدرت في كوريا الجنوبية من موجات الحر، نصحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية المواطنين أمس الأحد بعدم العمل في الحقول والأماكن المكشوفة خلال الساعات الأكثر حرارة من اليوم.جاء ذلك بعد أن تلقت السلطات الصحية الكورية حتى الآن 242 بلاغا عن إصابات مرتبطة بشدة الحرارة نتيجة للعمل في الحقول في المناطق الريفية هذا العام، مع وفاة اثنين منهم.وفي يوم الجمعة الماضي، انهار مزارع يبلغ من العمر 67 عاما في مدينة "ميريانغ" في جنوب شرق البلاد في أثناء عمله في حقل وسط الطقس الحار. وتم نقله إلى المستشفى لكنه توفي بسبب تأثيرات الحرارة.ونصحت وزيرة الزراعة "سونغ مي ريونغ" المزارعين بالتوقف عن العمل خلال الساعات الأكثر حرارة والحصول على قسط كبير من الراحة.كما دعت إدارة التنمية الريفية والاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية والبلديات المحلية إلى تعزيز الجهود الترويجية لمنع الأمراض المرتبطة بالحرارة بين المزارعين.