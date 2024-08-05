إيم ايه جي تحصل على أول ميدالية أولمبية لكوريا الجنوبية في الملاكمة النسائية

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فازت اللاعبة "إيم ايه جي" بالميدالية البرونزية في منافسات الملاكمة للسيدات لوزن 54 كيلوغراما في أولمبياد باريس، لتحصل كوريا الجنوبية بذلك على أول ميدالية أولمبية لها في الملاكمة النسائية.وخسرت "إيم" أمام اللاعبة التركية "هاتيس أكباش" بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين في الدور قبل النهائي في أمس الأحد.يذكر أنه في منافسات الملاكمة الأولمبية لا توجد مباريات للميدالية البرونزية، لذا يتم منح الخاسرين في نصف النهائي ميداليات برونزية.وتعد برونزية "إيم" أول ميدالية أولمبية لكوريا الجنوبية في الملاكمة منذ فوز "هان سون تشول" بالميدالية الفضية في وزن 60 كيلوغراما للرجال في أولمبياد لندن 2012.