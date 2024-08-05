الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الرياضة

إيم ايه جي تحصل على أول ميدالية أولمبية لكوريا الجنوبية في الملاكمة النسائية

Write: 2024-08-05 09:35:08

إيم ايه جي تحصل على أول ميدالية أولمبية لكوريا الجنوبية في الملاكمة النسائية

Photo : YONHAP News

فازت اللاعبة "إيم ايه جي" بالميدالية البرونزية في منافسات الملاكمة للسيدات لوزن 54 كيلوغراما في أولمبياد باريس، لتحصل كوريا الجنوبية بذلك على أول ميدالية أولمبية لها في الملاكمة النسائية.
وخسرت "إيم" أمام اللاعبة التركية "هاتيس أكباش" بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين في الدور قبل النهائي في أمس الأحد.
يذكر أنه في منافسات الملاكمة الأولمبية لا توجد مباريات للميدالية البرونزية، لذا يتم منح الخاسرين في نصف النهائي ميداليات برونزية.
وتعد برونزية "إيم" أول ميدالية أولمبية لكوريا الجنوبية في الملاكمة منذ فوز "هان سون تشول" بالميدالية الفضية في وزن 60 كيلوغراما للرجال في أولمبياد لندن 2012.



قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;