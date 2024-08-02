كوريا الشمالية تنشر 250 قاذفة صواريخ باليستية تكتيكية جديدة في الوحدات الحدودية

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قالت كوريا الشمالية إنها نشرت 250 قاذفة صواريخ باليستية تكتيكية جديدة في وحدات الخطوط الأمامية على الحدود مع كوريا الجنوبية.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين أن النوع الجديد من القاذفات، التي تنتجها شركات الذخيرة الكبرى، تم تسليمها إلى وحدات الخطوط الأمامية خلال حدث احتفالي أقيم في بيونغ يانغ أمس.وخلال كلمة ألقاها في ذلك الحدث، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن القاذفات سيتم تسليمها للجيش وستلعب دورا مهما في الأنشطة العسكرية على طول المناطق الحدودية.وتعهد كيم بإظهار التقدم الذي أحرزته أسلحة كوريا الشمالية إلى العالم كل عام، والتي زعم أن لها تأثيرا رادعا خاصا في منع الحرب.وأكد كيم أن السلام مضمون من خلال قدرات الدفاع عن النفس المطلقة التي لا مثيل لها، كما أكد أن زيادة وتعزيز الردع النووي للبلاد هو أفضل طريقة لمواجهة التهديدات النووية والضغوط من قبل الولايات المتحدة.