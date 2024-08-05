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الاقتصادية

تحديد الحد الأقل للأجور لعام 2025 عند 10,030 وون في الساعة

Write: 2024-08-05 10:48:30

تحديد الحد الأقل للأجور لعام 2025 عند 10,030 وون في الساعة

Photo : YONHAP News

تم تحديد الحد الأقل للأجور في كوريا الجنوبية للعام القادم عند عشرة آلاف و30 وون في الساعة، متجاوزا بذلك مستوى عشرة آلاف وون لأول مرة.
وأصدرت وزارة التوظيف والعمل إشعارا عاما اليوم الاثنين أعلنت فيه عن المعدل الجديد لعام 2025، الذي يمثل زيادة بمقدار 170 وون، أي بنسبة 1.7%، مقارنة بمعدل هذا العام البالغ تسعة آلاف و860 وون.
ويُترجم ذلك إلى أجر شهري يبلغ حوالي 2.09 مليون وون لأولئك الذين يعملون 40 ساعة أسبوعيا، أو 209 ساعات شهريا.
وسوف يتم تطبيق الحد الأقل الجديد للأجور في جميع الصناعات، بما يتفق مع الممارسات الحالية.
وقد تم الانتهاء من المعدل من قبل لجنة الحد الأقل للأجور بعد أن لم يعترض كل من العمال والإدارة على القرار خلال فترة مراجعة مدتها عشرة أيام.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي لم يتم فيها تقديم أي اعتراضات خلال هذه الفترة.
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