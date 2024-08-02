الحكومة الكورية تراقب التطورات في الأسواق المالية العالمية

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قالت الحكومة الكورية إنها تراقب الأسواق المالية العالمية عن كثب وتتخذ تدابير بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة إذا لزم الأمر، في أعقاب الهبوط الحاد في الأسواق المالية العالمية وسط المخاوف من حدوث تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأمريكي.جاء ذلك في اجتماع عقدته وزارة المالية الكورية اليوم الاثنين مع المنظمات ذات الصلة للتحقق من الأسواق المالية المحلية والعالمية ومناقشة سبل الاستجابة للانحدار في الأسواق المالية.وخلال الاجتماع الذي ترأسه نائب وزير المالية "يون إين ديه"، قالت الوزارة إن الحكومة والمنظمات ذات الصلة ستحافظ على نظام مراقبة مشترك للأسواق المالية المحلية والعالمية على مدار الساعة، كما ستتخذ تدابير مناسبة للاستجابة إذ لزم الأمر، بالتعاون الوثيق مع الوكالات ذات الصلة.وقالت أيضا إن الحكومة ستواصل بذل الجهود لتعزيز أساسيات أسواق رأس المال والنقد الأجنبي في البلاد من خلال تنفيذ برنامج رفع قيمة الشركات وغيرها من المشروعات كما هو مخطط له.