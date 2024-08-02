كوريا الشمالية تنشر 250 قاذفة صواريخ على الحدود بين الكوريتين

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أعلنت كوريا الشمالية أنها نشرت 250 قاذفة صواريخ تكتيكية جديدة في منطقة الحدود بين الكوريتين.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن 250 قاذفة جديدة للصواريخ التكتيكية الجديدة تم نقلها إلى الوحدات العسكرية المتمركزة على مناطق الحدود بين الكوريتين أمس الأحد.ووفقا للصور الي نشرتها وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، يعتقد أن الصواريخ التكتيكية الجديدة هي من طراز "هوا صونغ 11" الباليستية قصيرة المدى.وحضر حفل تسليم قاذفات الصواريخ الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وابنته "كيم جو إيه".وفي كلمة ألقاها أمام الحفل، قال "كيم" إن قاذفات الصواريخ التي تم تسليمها للوحدات العسكرية ستلعب دورا في ممارسة كوريا الشمالية للأنشطة العسكرية الرئيسية.وأضاف أن كوريا الشمالية ستكشف كل عام جيلا جديد من أسلحتها، لأن ذلك وحده له تأثير خاص على منع وقوع الحرب.كما أكد أن الكشف عن الأسلحة الجديدة في الوقت الذي تعاني فيه كوريا الشمالية من أضرار الفيضانات يشير إلى الإرادة الراسخة لدى حزب العمال الحاكم للمضي قدما في تعزيز القدرات الدفاعية.