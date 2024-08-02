5 % هبوطا في مؤشر كوسبي بسبب مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي

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شهد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الكورية، "كوسبي"، تراجعا بنسبة تزيد عن 3% مع فتح السوق في أول أيام الأسبوع اليوم الاثنين، بسبب المخاوف من احتمال الركود الاقتصادي الأمريكي.واستمر الاتجاه الهبوطي ليصل المؤشر إلى 2530 نقطة حتى الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي الكوري، بانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بآخر أيام العمل الأسبوع الماذي، وهو يوم الجمعة.وقام المستثمرون الأجانب ببيع أكثر من تريليون وون من الأسهم الكورية.وانخفضت قيمة أسهم شركات أشباه الموصلات، بما في ذلك "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس"، بنسبة تزيد عن 5%.وقررت البورصة الكورية وقف التداول في الأسهم في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم لمدة 5 دقائق في أعقاب الهبوط الحاد في مؤشر كوسبي.كما شهد مؤشر كوسداك التكنولوجي انخفاضا حادا أيضا بنسبة بلغت 4.79% مقارنة بيوم الجمعة الماضي، ليصل إلى 742.03 نقطة.