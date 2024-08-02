سيول تدعو الكوريين إلى مغادرة لبنان وإسرائيل مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

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دعت وزارة الخارجية الكورية مواطني كوريا الجنوبية المقيمين في كل من لبنان وإسرائيل إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن وسط المخاوف المتزايدة من اندلاع صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط.جاء ذلك في اجتماع عقدته الوزارة أمس الأحد لمراجعة الوضع الأمني ​​في المنطقة ودراسة التدابير اللازمة لحماية سلامة الرعايا الكوريين في الخارج.ونصحت "كانغ إين سون" النائبة الثانية لوزير الخارجية، والتي ترأست الاجتماع، المواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين في كل من لبنان وإسرائيل بالمغادرة في أسرع وقت ممكن باستخدام الرحلات الجوية المتاحة.وأضافت "كانغ" أن العديد من الدول الأخرى تنصح مواطنيها بالمغادرة، وأن بعض شركات الطيران علقت بالفعل رحلاتها في المنطقة.وأمرت "كانغ" الوزارة والبعثات الدبلوماسية الكورية ببذل قصارى جهدها لضمان سلامة الكوريين في الخارج، ومراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب.وتطبق الحكومة الكورية حاليا تحذير السفر من المستوى الثالث على جميع مناطق إسرائيل ولبنان، بينما تطبق حظر السفر من المستوى الرابع على قطاع غزة.ويقيم حاليا حوالي 530 كوريا في إسرائيل و130 في لبنان و110 في إيران.